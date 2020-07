Premier League chega ao fim com United e Chelsea na Liga dos Campeões

A última rodada do Campeonato Inglês neste domingo (26)- n já com o Liverpool campeão desde o último dia 25 - foi especial para as equipes do Manchester United e do Chelsea, que venceram e asseguraram presença na próxima temporada da Liga dos Campeões da Europa. O United bateu o Leicester por 2 a 0 fora de casa, com gols de Bruno Fernandes e Jesse Lingard, em cobrança de pênalti. O time da cidade de Leicester, com pouco mais de 300 habitantes, terminou na quinta posição, e está garantido na Liga Europa 2020/2021.

Já os Blues bateram o Woverhampton no Stamford Bridge, por 2 a 0, com gols de Mason e Giroud. Com a derrota, o Wolverhampton encerrou o campeonato em sétimo lugar, fora da zona de classificação dos principais torneios do Velho Continente. Mas a equipe do técnico Nuno Espírito Santo, ainda sonha: caso o Chelsea vença o Arsenal na final da Copa da Inglaterra - dia 1º de agosto - uma vaga será aberta na tabela da Premier League, ou seja, o Wolverhampton, sétimo colocado, se classifica para a Liga Europa.

A derrota do Wolverhampton facilitou para a vida do Tottenham que precisou apenas do empate em 1 a 1 com o Crystal Palace fora de casa para terminar o campeonato em sexto lugar na tabela, e assegurar a vaga para a próxima temporada da Liga Europa. Hary Kane marcou no primeiro tempo para a equipe do técnico português José Mourinho, e Schlupp igualou o placar na segunda etapa.

O campeão de 2020 também fez bonito na despedida da Premier League neste domingo (26). Os Reds, comandados pelo técnico Jürgen Klopp, venceram fora de casa, de virada, o Newcastle, por 3 a 1. Gayle abriu o placar para o Newcastle logo no primeiro minuto de jogo. O zagueiro Van Diljk, de cabeça, igualou o marcador já no fim da primeira etapa. Na volta do intervalo, só deu Liverpool: Origi fez o gol da virada e, já no final, Mané sacramentou a vitória.

Na parte de baixo da tabela, quem escapou do rebaixamento foi o Aston Villa (17º colocados) que segurou o empate fora de casa, em 1 a 1, com o West Ham (16º), assegurando a permanência na primeira divisão do Inglês. Os dois gols saíram no segundo tempo: Jack Grealish marcou para o Aston, e West Ham, e Andry Yamolenko na sequência.

Rebaixados

O domingo não foi bom para a torcida do Bournemouth que deu adeus à Premier League, mesmo derrotando o Everton fora de casa por 3 a 1. Além de vencer, o time dependia de uma combinação de resultados não ser degolado da primeira divisão. Joshua King marcou o primeiro, de pênalti, para o Bournemouth. Moise Kean igualou para o Everton e já nos acréscimos do primeiro tempo Dominic Solanke fez o segundo dos visitantes. . Na etapa final, Junior Stanislas ampliou para o Bournemouth. O Everton encerrou sua participação em 12º lugar na tabela.

O Watford perdeu para o Arsenal, fora de casa, por 3 a 2, terminando em penúltimo lugar do campeonato. Os Gunners venceram com dois gols de Aubameyang - um deles de pênalti - e Kieran Tierney. Troy Deeney e Dany Welbeck marcaram para os visitantes. O Arsenal terminou a Premier League em oitavo lugar.

De forma implacável, jogando em casa, o Manchester City aplicou uma goleada de 5 a 0 sobre o lanterna Norwich. O brasileiro Gabriel Jesus deixou o dele, mas quem roubou a cena do jogo foi Kevin De Bruyne que marcou duas vezes e ainda distribuiu assistências na partida. Sterling e Mahrez também balançaram a rede. O City terminou a Premier League na vice-liderança e já tem vaga certa na Champions League.