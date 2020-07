Presidente do Barcelona esfria negociações por Neymar

Ao que tudo indica, não haverá novela Neymar no fim desta temporada. Em entrevista concedida nesta segunda (13) ao programa Onze, da TV3, da Catalunha, o presidente do Barcelona, Josep Maria Bartolomeu, esfriou os ânimos de quem esperava uma possível transferência do craque brasileiro para o clube.

Perguntado sobre as negociações com o atacante, Josep Bartolomeu afirmou que não acredita que o Paris Saint Germain vá negociar qualquer jogador nesta temporada e que Neymar deve continuar na França. Um dos motivos seria a crise econômica que os clubes enfrentam com a pandemia do novo coronavírus.

O próprio Barcelona tem dificuldades para negociações. Josep Maria Bartolomeu confirmou que o clube fez proposta para ter o argentino Lautaro Martínez, mas admitiu que as conversas com a Inter de Milão, por enquanto, estão paradas.

“Conversamos sobre Lautaro com a Inter há algumas semanas, mas agora o assunto está parado. Agora não estamos falando sobre isso. Temos que terminar o Campeonato Espanhol e a Liga dos Campeões e ver quais são as prioridades. É também um momento de reflexão interna para esclarecer como a crise está afetando o clube. É um mercado em que você não consegue pensar em grandes investimentos. Precisamos ver quando as pessoas podem retornar aos campos, os turistas ao museu. Temos que esperar e ver como tudo evolui”, revelou à TV3.

De acordo com o site internacional da ESPN, a transferência do argentino para o Barça depende da venda de Philippe Coutinho. Emprestado até o fim da temporada para o Bayern de Munique, o brasileiro é visto como o atleta de maior potencial de retorno financeiro à equipe catalã. Contratação mais cara da história do clube, Coutinho custou 160 milhões de euros aos cofres do Barcelona, cerca de R$ 966 milhões de reais na cotação atual. Com a pandemia do novo coronavírus e o futebol abaixo do esperado do jogador, o clube tem dificuldade de recuperar o valor gasto em 2018.