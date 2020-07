Real Madrid conquista 34º título espanhol

O Real Madrid venceu o Villarreal por 2 a 1, nesta quinta-feira (16), e garantiu seu 34º título espanhol com uma rodada de antecedência. Foi a décima vitória consecutiva da equipe, que pôde comemorar o campeonato no estádio Alfredo Di Stéfano.

O time de Zinédine Zidane dependia apenas dele para levantar a taça. Se empatasse e o Barcelona derrotasse o Osasuna, a decisão iria para a última rodada. Mas o Barça perdeu no Camp Nou por 2 a 1, e o Real, apesar do sufoco no fim do jogo, garantiu os três pontos.

No primeiro tempo a impressão era de tranquilidade total. Foi um jogo de ataque contra defesa, obrigando a zaga do Villarreal a trabalhar bastante. Depois de muitas tentativas, os donos da casa chegaram ao primeiro gol. Aos 28 minutos, Casemiro interceptou um lançamento e acionou Luka Modric. O croata passou para Benzema, que, com extrema categoria, finalizou para o fundo das redes.

A segunda etapa começou morna, e só esquentou depois de um pênalti polêmico de Chakla em cima de Sergio Ramos. O próprio capitão foi para a cobrança, só que, na hora de bater, ele rolou para Benzema, que marcou o gol. A arbitragem mandou voltar, pois o francês invadiu a área. O atacante então pediu a bola e, em cobrança direta, aumentou o placar para 2 a 0, aos 31 minutos.

O Villarreal partiu para o ataque. Aos 37 minutos Iborra recebeu lançamento e cabeceou para diminuir a vantagem adversária. O gol animou a equipe visitante, que pressionou o Real Madrid. O empate só não foi possível graças ao goleiro Courtois. Aos 46 minutos, o belga fez boa defesa em falta cobrada por Cazorla. No minuto seguinte, veio o milagre. Foram duas intervenções consecutivas, sendo uma com o pé, em um chute à queima-roupa de Soriano. No rebote, Iborra, sozinho, finalizou para fora.

No contra-ataque, Asencio marcou o terceiro gol do Real Madrid após grande jogada de Vinícius Júnior, mas o lance foi anulado pelo árbitro de vídeo devido a um toque de mão de Benzema.

Depois de garantir o título espanhol, o Real Madrid tem mais um grande desafio. O time de Zinédine Zidane enfrenta o Manchester City, dia 7 de agosto, na Inglaterra, pela partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. No confronto de ida, o City venceu por 2 a 1, no Santiago Bernabéu.