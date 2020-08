Salgueiro e Santa Cruz começam a decidir Pernambucano

Santa Cruz e Salgueiro começam a decidir o Campeonato Pernambucano, neste domingo (2). A decisão contará com dois jogos, e o primeiro acontecerá às 16h no Estádio Cornélio de Barros, o Salgueirão, que fica a 500 km de Recife. Já o jogo da volta será na próxima quarta (5) na Arena Pernambuco.

O Carcará do Sertão chega a sua terceira final em seis anos e busca um título ainda inédito, e que nunca foi para as mãos de um clube do interior em 106 anos de competição. Fora do chamado trio de ferro (Santa Cruz, Sport e Naútico), o último a ganhar o Estadual foi o America-PE, em 1944, clube que também é da capital.

Nas semifinais deste ano, o Salgueiro superou o Afogados por 3 a 0. Na primeira fase, somou cinco vitórias, três derrotas e um empate.

Já o Santa Cruz vem atrás do 30º campeonato estadual, venceu pela última vez em 2016. A equipe Cobra Coral, que está invicta na competição, tenta repetir um feito de 1932. Até agora a equipe do técnico Itamar Schulle soma oito vitórias e dois empates. Nas semifinais, no Clássico das Emoções com o Náutico, venceu por 7 a 6 nos pênaltis, com brilho do goleiro Maycon, de 21 anos, que defendeu duas cobranças, após empate em 0 a 0 no tempo normal.