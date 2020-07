Sesi Vôlei Bauru anuncia mais um reforço, a levantadora Carol Leite

O Sesi Vôlei Bauru confirmou nesta quinta-feira (30) o acerto com a levantadora Carol Leite para a temporada 2020-2021. A atleta tem 27 anos e iniciou a carreira profissional atuando pelo Pinheiros, da capital paulista.

“Estamos montando um time bem forte e tenho certeza de que brigaremos entre os grandes. Escolhi o Sesi para me manter entre os melhores times da Superliga e jogar o Paulista, que é um campeonato fortíssimo. Além disso, poder atuar ao lado de grandes nomes”, afirmou a jogadora.

Além da Carol, o time comandado pelo técnico Anderson Rodrigues já conta com a também levantadora Dani Lins, as centrais Adenízia, Mayhara e Mara e a ponteira/oposta Tifanny.

Reforços do Osasco

O Osasco Audax/São Cristóvão Saúde é outra equipe que segue formando o plantel. O clube apresentou na última quarta-feira (29) a levantadora Naiane e a ponteira Sonaly. Com a chegada da dupla, Luizomar de Moura, técnico do time, totaliza agora oito nomes no elenco. Além de Naiane e Sonaly, já estão confirmadas Tandara, Bia, Roberta, Camila Paracatu, Gabi Cândido e Camila Brait.

Brasileiros na Europa

Na última quarta-feira (29), o time feminino do Caserta (Itália) anunciou que deixará de existir. Recentemente, a equipe, envolta em diversos problemas financeiros, teve atraso de pagamentos, proibição de registros de atletas e teve a inscrição negada no Campeonato Italiano da próxima temporada. Duas brasileiras tinham sido anunciadas pela equipe nas últimas semanas, a levantadora Bruna Lemos e a ponta Nikolle. Elas agora estão sem clube.

Já a levantadora Ananda Marinho está de malas prontas para a Romênia. Ela se desligou do Praia Clube (MG) e partiu para o CS Medgidia. Esta é a primeira experiência internacional da atleta de 31 anos. Ainda no Velho Continente, há brasileiros trocando de equipe. A ponteira Ana Silva anunciou o novo clube. Ela deixa o Madeira (Portugal) e vai para o Valtra (Suíça). Já o levantador Murilo Radke, com passagens por equipes da Turquia, da Itália, da Polônia e de Montenegro, foi anunciado como reforço do time Foinikas (Grécia).