Sob forte chuva, Hamilton garante pole position no GP de Estíria

O atual campeão mundial de Fórmula 1 (F1), Lewis Hamilton, vai largar na pole position neste domingo (12), no Grande Prêmio (GP) de Estíria, no circuito de Spielberg, na Áustria. No treino classificatório de hoje (11), o piloto da Mercedes alcançou a marca 1m19s273, obtendo 1s216 de vantagem sobre o segundo colocado Max Verstappen, da RBR.

Esta foi a 89° pole da carreira do oiloto britânico, conquistada sob forte chuva. Condição climática que, inclusive, cancelou o terceiro treino geral que antecedia o de classificação.

No site da Fórmula 1, Hamilton expôs a dificuldade enfrentada neste sábado. "Que dia complicado. Muito tempo você não consegue ver para onde está indo(...) eu amo esses dias! Acho que estamos preparados para as duas condições (para a corrida de domingo)"

Já Max Verstappen, da equipe Red Bull, mostrou-se otimista com o Grande Prêmio de amanhã: "No geral, foi uma boa qualificação. No terceiro treino choveu muito mais e estávamos lutando em condições muito úmidas. Acho que o P2 [segunda posição] é bom e no [tempo] seco podemos ter uma boa chance de vencer."

Na sequência do grid vem o espanhol Carlos Sainz, da McLaren, na terceira colocação, após atingir 1m20s671, seguido de Valtteri Bottas, da Mercedes, que venceu o GP de abertura da temporada, no último domingo (5), também realizado em Spielberg. Ele atingiu o tempo de 1m20s701.

A dupla da Ferrari, mais uma vez, vai largar em condição desfavorável. Sebastian Vettel conseguiu apenas a 10° posição, uma colocação à frente do seu companheiro Charles Leclerc.

Veja como ficou a sequência do grid.