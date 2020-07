Sorteio do mata-mata da Liga possibilita finalista inédito

A edição 2019/2020 da Liga dos Campeões da Europa poderá ter um finalista inédito. O sorteio das etapas finais da competição, realizado pela União das Associações Europeias de Futebol (Uefa) nesta sexta (10) colocou Atalanta (Itália), RB Leipzig (Alemanha), Paris Saint-Germain (França) e Atlético de Madri (Espanha), único que já foi finalista da competição entre os quatro, no mesmo lado da chave. As quatro equipes se classificaram antes da pandemia do novo coronavírus (covid-19) interromper o torneio, em 11 de março.

O PSG, dos brasileiros Neymar, Marquinhos e Thiago Silva, eliminou os alemães do Borussia Dortmund na etapa anterior e terá pela frente o Atalanta. Apesar de favoritos, os franceses precisarão superar uma marca pouco agradável para seguir adiante na Champions: não vencem times italianos desde 1996. Já a equipe de Bergamo disputa a Liga dos Campeões pela primeira vez, vem de uma classificação sobre os espanhóis do Valencia e tem o terceiro melhor ataque entre as cinco maiores ligas do continente, com 85 gols.

O Leipzig, que encerrou o Campeonato Alemão em terceiro e superou nas oitavas de final o Tottenham (Inglaterra), vice-campeão europeu na temporada passada, medirá forças com o Atlético de Madri. Coube à equipe espanhola eliminar outro inglês, o Liverpool, atual campeão do continente na etapa anterior. O time madrilenho já chegou a três finais de Ligas dos Campeões, duas nesta década (2014 e 2016). Os alemães, por sua vez, disputam o torneio apenas pela segunda vez, sendo que é a primeira em que alcançam o mata-mata.

Nos outros confrontos das quartas de final o cruzamento está definido. Mas os times ainda não, já que quatro duelos das oitavas de final ainda dependem dos jogos de volta. O ganhador de Manchester City (Inglaterra) e Real Madrid (Espanha) enfrentará quem levar a melhor entre Juventus (Itália) e Lyon (França). No outro duelo, o vencedor de Barcelona (Espanha) e Napoli (Itália) pegará quem avançar de Bayern de Munique (Alemanha) e Chelsea (Inglaterra).

Caso Real e Juventus passem, acontecerá o reencontro de Cristiano Ronaldo, hoje na equipe italiana, com o clube espanhol, onde viveu a melhor fase da carreira, conquistando quatro vezes a principal competição de clubes da Europa. A vantagem nos confrontos, porém, é de City e Lyon, que, respectivamente, venceram as partidas de ida por 2 a 1 e 1 a 0. No outro lado, Barça e Napoli ficaram no 1 a 1 no primeiro jogo, na Itália, enquanto o Bayern fez 3 a 0 no Chelsea em Londres, se credenciando como grande favorito a ficar com a vaga.

No último dia 17 de junho a Uefa anunciou que a retomada do torneio, a partir das quartas de final, seria toda ela realizada em Lisboa (Portugal), entre 12 e 23 de agosto, com partidas nos estádios José Alvalade (Sporting) e da Luz (Benfica), que receberá a decisão. Os confrontos serão todos com portões fechados. Na última quinta (9), a entidade anunciou que os jogos restantes das oitavas serão disputados na casa dos times mandantes, também sem público, entre 7 e 8 de agosto.