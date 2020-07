Vôlei: mercado segue agitado antes do início da temporada 2020/2021

Após confirmar a renovação da parceria com o Sesi por mais uma temporada, o Vôlei Bauru anunciou nesta terça (14) a renovação do contrato com o técnico Anderson Rodrigues, campeão olímpico como jogador nos Jogos de 2004, em Atenas, para disputar a temporada feminina 2020/2021.

Como técnico, ele já havia sido campeão paulista em 2018/2019 pelo próprio Sesi Vôlei Bauru. “Vamos trabalhar com contratações pontuais para montar uma equipe forte, com o objetivo de crescer ainda mais, evoluir e que sejamos um time vencedor”, declarou à Agência Brasil.

Além da manutenção do comando técnico, o Sesi Bauru passará por mudanças significativas na parte administrativa. Uma delas é a chegada do ex-treinador Sérgio Negrão, campeão mundial de clubes (1994) e tricampeão da Superliga (1994/1995, 1995/1996 e 1996/1997), que será gerente de projetos da Associação Vôlei Bauru e assessor do time do Sesi Bauru.

Já o São Caetano, que ainda busca um patrocinador para a próxima temporada, confirmou na última segunda que aceitou o convite da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) e vai disputar a elite da Superliga feminina em 2020/2021, mantendo assim a tradição de estar presente em todas edições do torneio desde a sua criação.

“Itajaí e Valinhos abriram mão das vagas na Superliga A, recebemos o convite na quinta-feira passada e, ontem, aceitamos. Vamos partir para esse desafio. Mas hoje temos apenas a equipe infanto-juvenil com o apoio da Prefeitura. Estamos em busca de parceiros para montar a equipe adulto. O primeiro desafio foi superado, que era conseguir a vaga na elite. Agora, é seguir firme para estarmos bem preparados no início da liga, que deve ser em novembro", declarou o técnico Fernando Gomes à Agência Brasil.

O Curitiba, que, assim como o São Caetano, passa por sérios problemas financeiros, oficializou nesse início de semana a saída da oposto Yasmin Bednarczuk. Aos 20 anos, a jovem vai jogar no Porto (Portugal). Já no Osasco a notícia é a saída da ponteira Fernanda Tomé. Após uma temporada jogando na equipe da grande São Paulo, a atleta parte para a primeira experiência no exterior. Aos 30 anos, ela vai defender o Bolu Belediyespor (Turquia).

Entre os homens, dois jogadores de destaque da seleção brasileira se apresentaram na última segunda a seus novos times na Polônia. O central Flávio, ex-jogador do Sesc Rio de Janeiro, já treinou com os novos companheiros do Aluron Virtu CMC Zawiercie. Já o ponteiro Lucas Lóh, que deixou a equipe do Sesi, já participou da primeira atividade no Cerrad Enea Czarni Radom. Outro atleta que deixou o Sesc e partiu para o exterior é o ponteiro Djalma. Ele defenderá o Qadsia (Kuwait) na temporada 2020/2021. O oposto Caio Oliveira deixou o Vôlei Ribeirão e está a caminho da Turquia, para defender o Tursad.

Brasileiros na Itália

A ponteira passadora Rosamaria confirmou na última segunda a equipe que defenderá em sua segunda temporada no vôlei italiano. Após defender o Perugia, a atleta, que teve passagem pela seleção brasileira em 2017 e 2018, vai jogar pelo tradicional Casalmaggiore. Também na Itália, o levantador brasileiro naturalizado francês Rafael Redwitz, de 39 anos, anunciou que vai fazer parte do plantel do Ravena na próxima temporada.

Campeonato Brasileiro de seleções

Através de nota oficial, a CBV anunciou nesta semana que, por causa da pandemia de covid-19, o calendário de competições do Campeonato Brasileiro de Seleções (CBS) de 2020 está cancelado. Serão considerados os resultados da temporada 2019 para a efetivação dos torneios de 2021.

O calendário desse ano previa 12 campeonatos. Contudo, somente quatro tinham sido realizados, todos em Saquarema (RJ).