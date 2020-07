Wellington Silva testa positivo para covid-19 e está fora da final

O Fluminense divulgou neste domingo (12) que um atleta testou positivo para o novo coronavírus (covid-19). O clube informou que o jogador já está em isolamento e é acompanhado pelo departamento médico. O nome do profissional não foi revelado, mas Wellington Silva ficou de fora da lista de relacionados para o jogo deste domingo contra o Flamengo, no Maracanã, que começa ás 16h e que é válido pela final do Campeonato Estadual.

“Um atleta do Fluminense testou positivo para a Covid-19, na manhã deste domingo (12/07). O jogador já está em isolamento e acompanhado pelo Departamento Médico do clube”, disse a nota.

Pelo lado rubro-negro, todos os atletas e membros da comissão técnica testaram negativo para covid-19, conforme comunicado no Twitter.

“Neste domingo (12), a delegação realizou os testes moleculares no CT. Todos os 40 componentes envolvidos no jogo de hoje estão aptos a trabalhar normalmente”, diz o comunicado.

O Flamengo passou por situação semelhante na final da Taça Rio, na última quarta (8). O lateral-direito João Lucas também foi infectado, e não foi relacionado para a decisão do segundo turno. Ele teve que ser afastado e cumprir quarentena.