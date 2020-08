Agência Brasil oferece novidade para amantes de esportes

A Agência Brasil passou a oferecer aos aficionados por esportes mais uma ferramenta para acompanharem seus campeonatos favoritos. Desde a última sexta-feira (7) é possível ter acesso às tabelas de classificação de 61 campeonatos de futebol ao redor do mundo, além de informações de torneios de outras três modalidades (automobilismo, surfe e e-sports).

A ideia é oferecer, em tempo real, dados de classificação das principais competições esportivas realizadas ao redor do mundo.

Para isto, as tabelas de classificação de torneios serão atualizadas de forma automática, no momento em que as federações forem colocando os dados nos seus respectivos sites.

Segundo Luis Flávio Rocha, membro da equipe da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e responsável pela elaboração da ferramenta, quando as ligas nacionais de vôlei e de basquete reiniciarem, elas também ficarão acessíveis aos leitores da Agência Brasil.