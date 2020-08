América e Atlético duelam por vaga na final do Campeonato Mineiro

Qual vai ser o time da capital que vai lutar pelo título do Campeonato Mineiro? América e Atlético se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 21h30 (horário de Brasília), no Independência, em Belo Horizonte, para definir quem terá a chance de levantar o caneco.

Apesar de ter feito melhor campanha na primeira fase, o Coelho perdeu a vantagem que tinha de dois empates. No confronto de ida, o Galo venceu por 2 a 1 e se garante na final se não levar gol. Por outro lado, uma vitória simples do América, ou seja, por uma diferença de apenas um gol, classifica o time da casa.

Além de ter perdido a vantagem de dois empates, o América também sofreu a primeira derrota na temporada de 2020. Apesar disso, a confiança do Coelho está alta, como disse o lateral-direito Leandro Silva.

“A vantagem é deles, mas com o gol que fizemos, estamos mais vivos do que nunca no campeonato. Uma vitória simples nossa nos classifica. Vamos entrar muito fortes e confiantes para trazer essa classificação”.

Recuperado de uma lesão no joelho, o atacante Rodolfo é opção para o técnico Lisca. Por outro lado, o treinador não poderá contar com Zé Ricardo. O volante recebeu o terceiro cartão amarelo na primeira partida da semifinal e está suspenso. O América deve entrar em campo com Airton, Leandro Silva, Messias, Eduardo Bauermann e João Paulo (Sávio); Flávio, Juninho e Alê; Ademir, Felipe Augusto e Rodolfo (Vitão).

Pelo lado do Atlético a grande expectativa é pela estreia de Mariano. Nas últimas horas, cresceram as notícias de uma possível negociação de Guga com um time europeu. Com isso, Mariano, que foi apresentado na terça-feira (4) e fez apenas um treino, pode ser titular para a partida decisiva. O lateral-direito tem 34 anos e foi um pedido do técnico Jorge Sampaoli, com quem trabalhou no Sevilla entre 2016 e 2017.

Mariano estava no Galatasaray, da Turquia, e vinha atuando pela equipe. Em entrevista coletiva de apresentação, o jogador revelou como está fisicamente.

"Realmente eu estava jogando. Com a questão da viagem, tem mais ou menos uma semana que eu fiquei sem atividade. Vou me preparar, conversar com o Sampaoli e tentar ajudar da melhor maneira possível. Não sei se pra esse próximo jogo, mas vou me preparar e dar o melhor possível fisicamente para poder ajudar a equipe”.

Além de Mariano, Jorge Sampaoli conta com Alan Franco, que retorna de suspensão. O Galo deve entrar em campo com Rafael, Mariano, Réver, Júnior Afonso e Guilherme Arana; Allan, Jair e Nathan; Savarino, Keno e Marrony.