Bahia e Atlético de Alagoinhas inciam duelo por título estadual

Um dia após perder o título da Copa do Nordeste para o Ceará, o Bahia volta ao mesmo estádio de Pituaçu, em Salvador, para enfrentar o Atlético de Alagoinhas, nesta quarta (5) às 21h30, pela final do Campeonato Baiano.

Este é o primeiro duelo entre as equipes, que ainda vão se enfrentar no sábado (8), para ver quem fica com o título baiano. O Esquadrão de Aço luta pelo tricampeonato, enquanto o Carcará volta a uma decisão após 47 anos, e ao sonho de levar uma inédita taça.

Para evitar o desgaste físico e lesões, o treinador Roger Machado deve poupar quase todos os titulares. Mas o título é visto como fundamental para o Tricolor entrar com energia na disputa do Brasileiro. Desde 1988, o time não consegue três títulos consecutivos. Nas semifinais, o Bahia superou o Jacuipense, por 4 a 2, no placar agregado dos dois jogos.

O time de Alagoinhas, cidade a 108 km da capital baiana, passou pelo Juazeirense nas semifinais, por 4 a 3, no placar agregado. É a segunda final da vida do clube, que em 1973 perdeu o campeonato para o próprio Bahia. Desta vez, o Carcará quer mudar o rumo desta história e conta com a experiência do artilheiro Magno Alves, que, aos 44 anos, já marcou 3 gols na competição e soma 445 ao longo da carreira.