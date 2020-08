Barcelona demite técnico espanhol Quique Setién

O Barcelona anunciou nesta segunda (17) que Quique Setién não é mais o técnico de sua equipe principal de futebol. A decisão acontece após a eliminação do time catalão da Liga dos Campeões, na última sexta (14), com uma derrota de 8 a 2 para o Bayern de Munique.

❗ Quique Setién deixa de ser l'entrenador del Barça

▶ El nou entrenador serà anunciat en els propers dies, en el marc d’una àmplia reestructuració del primer equip — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) August 17, 2020

“O conselho de administração decidiu que Quique Setién não é mais o treinador da equipe principal. Esta é a primeira decisão dentro de uma reestruturação mais ampla da equipe principal, que será definida entre o atual secretário-técnico e o novo treinador, que será anunciado nos próximos dias”, diz o comunicado emitido pelo Barcelona.

Desde antes da vexatória eliminação na Liga dos Campeões, a saída de Setién era dada como certa no final da atual temporada europeia. Ele chegou ao time catalão no dia 13 de janeiro, neste período comandou o Barça em 25 jogos, com 16 vitórias, quatro empates e cinco derrotas.

Segundo a imprensa espanhola, os favoritos a assumir o comando do Barcelona são o argentino Mauricio Pochettino e o holandês Ronald Koeman.

