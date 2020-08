Bauru repatria mais um campeão do NBB para temporada 2020/2021

Após trazer o veterano Alex Garcia de volta ao clube, o Zopone/Bauru anunciou a contratação de outro ala campeão da temporada 2016/2017 pelo time paulista para o próximo Novo Basquete Brasil (NBB). Trata-se de Guilherme Deodato, que disputou a última edição pelo Minas Tênis Clube.

Será a terceira passagem do jogador, de 29 anos, pelo clube que o revelou. Natural da própria cidade de Bauru (SP), ganhou o apelido de "Batman" em 2012, ao aparecer no torneio de enterradas do NBB usando uma capa preta. Por isso, a alusão ao sinal do Cavaleiro das Trevas no vídeo em que o Bauru anuncia o reforço, no Instagram.

Na última temporada, Gui Deodato teve médias de 10,3 pontos e 3,9 rebotes por partida pelo Minas. Ironicamente, a melhor atuação na última edição, que foi encerrada precocemente devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19), foi contra o próprio Bauru, quando anotou 20 pontos, deu duas assistências e ganhou sete rebotes.

Será a nona temporada de NBB em que Deodato atuará pelo Bauru. Vestindo a camisa do time paulista, o ala de 1,92 metro de altura conquistou dois títulos estaduais, uma Liga Sul-Americana e uma Liga das Américas, atual Champions League, equivalente à Libertadores no basquete masculino. Ele também defendeu Rio Claro, Vasco da Gama e Mogi das Cruzes.

Além do ala e de Alex, o Bauru anunciou as contratações do pivô Dikembe, eleito a revelação do último NBB pelo Paulistano, e do armador Alexey, ex-Mogi e Sesi Franca. O time paulista também renovou com o ala Larry Taylor, que atuou com Deodato nas conquistas sul-americanas do clube do interior de São Paulo.

Primeiros movimentos

Sem Alexey, o Mogi inaugurou as investidas no mercado do basquete masculino brasileiro anunciando a manutenção da comissão técnica, que é comandada por Guerrinha. Será a quinta temporada do técnico pelo time da grande São Paulo, no qual conquistou os títulos paulista e da Liga Sul-Americana.

O Mogi também confirmou a renovação do ala-pivô e capitão Gruber e anunciou a primeira contratação para a temporada: o pivô Wesley Castro. O atleta, de 24 anos e 2,02 metros, defendeu Pinheiros, Minas e estava no Corinthians.

Seja bem-vindo, @WesleyCastroF! 😻 O pivô é o primeiro reforço que chega para a temporada 20/21. Wesley tem 24 anos, 2.02 de altura, e começou a carreira no Pinheiros, em 2013. pic.twitter.com/Vky4vWjfkq — Mogi Basquete (@mogibasquete) August 1, 2020

Já o Timão não definiu o planejamento da temporada 2020/2021 do NBB, mas, confirmou que disputará o Campeonato Paulista com o time sub-20, dirigido por Vitor Galvani. A forma de disputa e a data de início ainda não foram divulgadas pela Federação Paulista de Basquete (FPB).

"A tradição de raça do basquete alvinegro segue no Parque São Jorge", informou o clube, em nota oficial. "É um passo importante para criar novas oportunidades aos atletas de nossa categoria de base, com planejamento e organização para manter uma equipe competitiva por toda a temporada", concluiu a nota.