Benfica marca apresentação de Jorge Jesus em busca de dias melhores

O anúncio da contratação já havia sido feita, mas ainda faltava ser marcada a apresentação oficial. E neste domingo (2) o Benfica informou que, na próxima segunda, Jorge Jesus falará, pela primeira vez oficialmente, como técnico da sua equipe de futebol profissional.

O treinador, que deixou o Flamengo no dia 17 de julho, chega para sua terceira passagem pela equipe portuguesa, pela qual conquistou inúmeros títulos nacionais.

Após uma passagem de 13 meses no comandando do Rubro Negro da Gávea (conquistando em 2019 a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro, e em 2020 os títulos da Supercopa do Brasil, da Recopa Sul-Americana, da Taça Guanabara e do Campeonato Carioca), a expectativa dos torcedores do Benfica é de que o treinador leve a equipe a dias melhores, especialmente após uma temporada na qual o arquirrival Porto venceu tanto o Campeonato Português como a Copa de Portugal, esta no último sábado justamente sobre os Encarnados.