Bicampeão Pato estreia com vitória no jogo de abertura da LNF

O atual bicampeão Pato Futsal fez valer o seu favoritismo e derrotou o Campo Mourão por 5 a 3 no jogo de abertura da Liga Nacional de Futebol (LNF), disputado na noite deste sábado (22) na Arena UTFPR, em Campo Mourão (Paraná).

Vitória na estreia da @lnfontime 2020. Fora de casa, Pato Futsal vence clássico contra o Campo Mourão. Gols de @SelbachLucas, Rabisco, Romarinho, Denner e Joãozinho. A vitória é também a retomada do #FUTSAL 💙#PatoFutsal #UmaSóPaixão. pic.twitter.com/lpPR5bKuID — Pato Futsal (@futsal_pato) August 22, 2020

O Pato iniciou melhor na partida e abriu o placar logo aos 4 minutos com Lucas Selbach, que acertou chute cruzado de esquerda.

Porém, um minuto depois a equipe da casa empatou com Batata, que acertou uma pancada forte de longe.

O Campo Mourão chegou a virar aos 8 minutos, graças ao camisa 10 Sinoê, que recebeu passe em profundidade para ficar na cara do goleiro Djony, que nada pôde fazer.

E Sinoê marcou o seu segundo aos 13 minutos, em cobrança de falta ensaiada. Campo Mourão 3, Pato 1.

Mas a partir daí o bicampeão da LNF tomou conta da partida, e aos 18 do primeiro tempo descontou com Rabisco, em uma bela jogada trabalhada.

O domínio do Pato ficou mais evidente na segunda etapa, na qual empatou com Romarinho aos 10 minutos, em jogada na qual a defesa do Campo Mourão vacilou na saída de bola.

O gol da virada veio um minuto depois, com o camisa 10 Denner, após receber passe de Joãozinho.

E coube justamente a Joãozinho fechar o marcador aos 19 minutos da etapa final, em bela jogada na qual o goleiro Djony fez lançamento longo, de sua própria área, e o camisa 22 só teve o trabalho de completar com leve toque de cabeça.

Transmissão da TV Brasil

A Liga Nacional de Futebol continua no próximo domingo (23), com o jogo entre Atlântico Erechim e Marreco Futsal, que começa às 11h (horário de Brasília) e que terá transmissão ao vivo da TV Brasil, marcando a volta da LNF à televisão aberta após mais de uma década.

A partir do dia 23, a bola volta a rolar nas quadras de futsal e na #TVBrasil. Venha conferir #AoVivo as emoções dos jogos da #LigaNacionalDeFutsal 2020 na telinha da sua #EmissoraPública | Domingo, 11h, na TV Brasil | Saiba como sintonizar na sua região: https://t.co/LNBnNcWCdp pic.twitter.com/q0jpQsR1Ru — TV Brasil (@TVBrasil) August 19, 2020

