Botafogo prepara arquibancada virtual para apresentar Kalou

O próximo desafio do Botafogo no Campeonato Brasileiro é no próximo domingo (16) contra o Fortaleza na Arena Castelão. Mas antes desta partida a torcida do Glorioso tem outro compromisso, a apresentação de Salomon Kalou. Aos 35 anos e natural da Costa do Marfim, o atacante vai ter uma recepção digna de estrela internacional. Em tempos de pandemia e distanciamento social, o Alvinegro carioca prepara shows e uma arquibancada virtual, um telão de 12 metros quadrados no estádio Nilton Santos, onde sócios-torcedores darão as boas-vindas ao jogador. O evento acontece no próximo sábado a partir das 12h, e será transmitido pelo canal do Youtube do clube.

#PutFire! Botafogo convida a torcida a assistir à apresentação de @salomonkalou , neste sábado, ao vivo pela BotafogoTV!https://t.co/nRxbmH3eCl — Botafogo F.R. (de 🏠) (@Botafogo) August 13, 2020

Após defender Chelsea (Inglaterra) e Hertha Berlim (Alemanha) por seis temporadas, Kalou chega para jogar com a camisa 8 do Glorioso. “É uma boa contratação, seguindo a linha de chamar jogadores mais experientes e mesclar com a base e os mais jovens. Creio que ele venha para somar com o nosso novo capitão Honda. Certamente não lutaremos para ganhar o Brasileiro, mas podemos fazer uma boa campanha”, analisa Marcelo Figueiredo, um realista botafoguense de 50 anos.

A apresentação de Kalou também vai ter atrações musicais com MC Pelé e MC WL, além de outras atrações, comandadas pelo humorista Hélio De La Penã de um palco montado no Estádio Nilton Santos. Em entrevista ao site do Botafogo, o vice-presidente comercial e de marketing Ricardo Rotenberg lembra que o clube foi um dos maiores defensores do adiamento do retorno dos jogos, para garantir a segurança de atletas, funcionários e da própria torcida. “Mas no momento que o clube contrata uma estrela internacional, seu torcedor não poderia ficar de fora. Especialmente se tratando dos botafoguenses, que tem um engajamento muito elevado nas redes sociais. Além disso, realizaremos a transmissão da ação em uma live na Botafogo TV, democratizando ainda mais este momento para todos”.