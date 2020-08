Brasileiro tem clássico goiano neste sábado

Vai ter clássico Olímpico, neste sábado (22), às 21h no estádio Serra Dourada pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. De um lado está o Goiás, do recém-demitido Ney Franco, e do outro está o Atlético-GO, do técnico Vagner Mancini. As duas equipes vêm de derrota na competição, jogando fora de casa. Os Esmeraldinos perderam por 3 a 1 para o Fortaleza e amargam a 18ª posição da tabela com apenas um ponto. Já o Dragão levou 3 a 0 do Internacional em Porto Alegre e ocupa o 12º lugar entre os 20 clubes do torneio.

Nesta última sexta, mais um jogador do Goiás deu positivo em exame para o novo coronavírus (covid-19). Outros três atletas do elenco já haviam dado positivo antes. Os nomes dos jogadores não foram revelados, mas somam quatro desfalques para a partida. A diretoria também está à procura de um novo treinador. Alberto Valentim foi um dos profissionais cogitados, mas o nome não foi bem recebido nas redes sociais por parte da torcida. O único ponto conquistado pelos Esmeraldinos veio em um empate de 1 a 1 com o Palmeiras. O Goiás tem um jogo a menos, pois a estreia na competição, diante do São Paulo, foi adiada em razão de casos de covid no time.

O Dragão também tem um jogo a menos, pois teve o confronto com o Corinthians adiado, já que o Timão estava envolvido nas finais do Campeonato Paulista. A equipe de Vagner Mancini surpreendeu ao vencer o Flamengo por 3 a 0, e depois empatou com o Sport em 1 a 1

O Atlético Goianiense está PRONTO para o clássico contra o Goiás. O treino desta sexta-feira terminou neste momento.



O clássico é marcado pelo equilíbrio. No retrospecto geral, o Goiás tem 117 vitórias contra 110 do Atlético-GO. Ao longo da história, foram 80 empates. Na última disputa entre as equipes, o Dragão venceu por 3 a 0 e sagrou-se campeão estadual.

