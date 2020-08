Brasileiro tem duelo de invictos neste domingo

O Vasco entra em campo contra o Grêmio neste domingo (23), às 16h (horário de Brasília) em São Januário, tentando manter a humildade e os pés no chão. A ordem é do próprio treinador Ramon Menezes, procurando acalmar a empolgação da torcida após três vitórias em três jogos seguidos. O Gigante da Colina já superou Sport, São Paulo e Ceará (este na última rodada por 3 a 0 dentro da Arena Castelão, em Fortaleza). O Tricolor gaúcho também está invicto no torneio com três empates e uma vitória. Na última rodada, a equipe de Renato Portaluppi ficou no 1 a 1 com o Flamengo dentro do Maracanã.

Jogando dentro de casa, os cruzmaltinos querem seguir vencendo para continuar no alto da tabela. A esperança de gols está nos chutes de Fellipe Bastos (3) e no oportunismo de Germán Cano (3). A dupla garantiu seis dos sete gols marcados pelo time na competição. A defesa também é outro ponto forte do Vasco. O goleiro Fernando Miguel só sofreu um gol até agora. Recuperado de lesão, Pikachu deve voltar ao time.

No Grêmio, o grande desfalque é Diego Souza. Entretanto, o atacante Everton, regularizado, pode estrear pelo Imortal. Na noite deste domingo à noite também jogam Sport e São Paulo, na Ilha do Retiro, e Ceará e Bahia, na Arena Castelão.

