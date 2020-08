Brasiliense vence Gama no 1º jogo da decisão do estadual, no DF

O Brasiliense largou na frente na briga pelo título do Campeonato Estadual de Brasília (DF), o chamado Candangão. No clássico contra o Gama, melhor para o Jacaré que venceu a primeira partida da decisão, por 3 a 1, nesta -feira (26), no Estádio Mané Garrincha. As duas equipes voltam a medir forças no próximo (29), no Estádio Bezerrão, em Gama, cidade-satélite de Brasília.

O destaque do jogo foi o veterano Marcos Aurélio, ex-Atlhético-PR, Santos e Internacional. O meia-campista participou dos três gols da vitória do Brasiliense. As redes só decidiram balançar no segundo tempo. Aos 16 minutos, o camisa 10 cobrou falta e, com a ajuda de um desvio, mandou no ângulo da meta do Gama. Aos 20 minutos, outra cobrança de falta a favor do Jacaré. Marcos chutou forte, o goleiro deu rebote, e Badhuga aproveitou para ampliar o marcador. O terceiro gol viria também após uma infração e dos pés de Marcos, que cruzou na cabeça de Aldo para fazer o terceiro. Apesar da grande desvantagem no placar, o Gama não se entregou e diminuiu, de pênalti, com Nunes.

O Gama, que busca o bicampeonato da competição, precisa vencer por dois gols de diferença para levar a decisão às penalidades máximas. Caso contrário, o título fica com o Brasiliense, que não leva a taça desde 2017.