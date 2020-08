Cícero e técnico sub-20 do Botafogo são diagnosticados com covid-19

O Botafogo não vai poder contar com Cícero para o amistoso, neste sábado (1º), contra o Fluminense no Estádio Nilton Santos. O Alvinegro carioca comunicou que o meia testou positivo para o novo coronavírus (covid-19). Além do atleta, o clube também informou que o técnico Marcos Soares, da categoria Sub-20, foi diagnosticado com a doença.

“Cícero e Marcos Soares estão bem, assintomáticos, sendo assistidos pelo Departamento Médico e seguindo o protocolo de saúde necessário”, explicou o Botafogo em mensagem aos jornalistas que cobrem a equipe carioca diariamente, lembrando que houve a concordância dos profissionais, que foram imediatamente isolados, quanto à divulgação do nome deles.