Covid-19: jogo do CSA é adiado após confirmação de mais nove casos

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) adiou a partida entre Chapecoense e CSA, que seria disputada amanhã (12), às 16h30, na Arena Condá, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O motivo é o diagnóstico positivo para o novo coronavírus (covid-19) de 18 atletas do time alagoano entre os 31 inscritos no torneio. Nove jogadores tiveram a contaminação confirmada na manhã desta terça-feira (11).

Segundo a nota oficial do CSA, os casos registrados após os exames feitos no domingo (9) se juntam a outros nove jogadores afastados, depois da testagem realizada pela CBF na última quarta-feira (5), data da final do Campeonato Alagoano contra o CRB. Estes últimos sequer foram a campo na estreia do Azulão na Série B, no último sábado (8), na vitória por 1 a 0 sobre o Guarani, em Maceió. O departamento médico não divulgou os nomes dos atletas, mas, informou que eles "estão clinicamente bem e sendo acompanhados".

Em nota, a Chape disse ter sido avisada pela CBF do adiamento no início da tarde desta terça-feira e se solidarizou com o adversário. "Diante da situação, a Chapecoense afirma a sua compreensão, expressa o apoio ao CSA e reitera o desejo de rápida recuperação de todos os contaminados", diz o comunicado.

Esse é o terceiro jogo suspenso por casos de covid-19 desde o início dos campeonatos nacionais. No domingo (9), a partida entre Treze e Imperatriz, pela Série C, foi adiada por 12 dos 19 jogadores da equipe maranhense terem testado positivo. Na Série A, o Goiás teve nove atletas registrando contaminação pelo novo coronavírus, mas, devido a um atraso na divulgação dos resultados, só ficou sabendo horas antes de enfrentar o São Paulo, o que levou a CBF a postergar o duelo.