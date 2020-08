CRB e Oeste fecham rodada desfalcada da Série B do Brasileirão

CRB e Oeste se enfrentam às 17h (horário de Brasília) desta quarta-feira (12), no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), pela Série B do Campeonato Brasileiro. A partida encerra uma segunda rodada desfalcada, já que o duelo entre Chapecoense e CSA, que também seria nesta quarta, foi adiado devido aos 18 casos confirmados do novo coronavírus (covid-19) no elenco do Azulão.

Atual campeão alagoano, o CRB foi superado pelo Juventude na estreia, em Caxias do Sul (RS), por 2 a 1, de virada. O prejuízo só não foi maior porque o goleiro Victor Souza defendeu um pênalti ainda no primeiro tempo. Na ocasião, o técnico Marcelo Cabo poupou alguns titulares que, dias antes, atuaram na conquista do Estadual, contra o CSA. Entre eles, o zagueiro Gum, ex-Fluminense. Os 24 atletas submetidos a testes para detecção de covid-19 foram liberados. Os desfalques, portanto, são o zagueiro Ewerton Páscoa e o lateral Igor, contundidos.

O Oeste, que largou na Série B empatando sem gols com a Chapecoense, perdeu o atacante Bruno Paraíba, que foi para o Confiança. O técnico Renan Freitas repetirá a dupla de ataque da estreia, com Kalil, que estava na Portuguesa Santista, e Bruno Lopes, que retornou ao time paulista em março, contratado junto ao próprio CRB. Na segunda divisão nacional, o Rubrão tenta a volta por cima, após o rebaixamento no Campeonato Paulista. O treinador não tem desfalques para o jogo na capital alagoana.

Cruzeiro 100%, mas zerado

A segunda rodada foi aberta na terça-feira (11), com oito partidas. Na mais movimentada delas, o Cruzeiro venceu o Guarani por 3 a 2, em Campinas (SP). Além da Raposa, só o Juventude venceu duas vezes até aqui na Série B. Devido à punição cruzeirense, o time de Caxias do Sul lidera a competição, com seis pontos - confira AQUI a classificação. Na noite de terça (11), os alviverdes derrotaram o Sampaio Correia por 1 a 0, em São Luís (MA). Mesmo placar das vitórias de Cuiabá sobre o América-MG, em Belo Horizonte, e do Paraná sobre o Avaí, em Curitiba. Já em Ribeirão Preto (SP), o Botafogo-SP fez 2 a 0 no Confiança.

Os outros três jogos terminaram empatados. Em Pelotas (RS), o Brasil ficou no 1 a 1 com a Ponte Preta. Já em Florianópolis e em Recife, o placar não saiu do zero para Figueirense e Vitória e Náutico e Operário, respectivamente.