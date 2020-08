CRB vence no fechamento da segunda rodada da Série B

No Estádio Rei Pelé, em Maceió, nesta quarta (13), o CRB venceu pela primeira vez na Série B do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória veio dos pés do atacante Léo Gamalho, aos 34 minutos do segundo tempo. A atuação não foi das melhores, mas o resultado positivo levou a equipe do treinador Marcelo Cabo ao nono lugar da tabela. Já o Oeste, ainda sem vitórias na competição, segue na 14ª colocação. Na próxima rodada, os alagoanos vão até o Recife encarar o Náutico, enquanto os paulistas pegam o Brasil de Pelotas, no Rio Grande do Sul. O líder isolado do torneiro até agora é o gaúcho Juventude, com dois jogos e duas vitórias.

A partida desta noite marcava a busca pela primeira vitória de dois times. O CRB tinha perdido na estreia para o Juventude, por 2 a 1, em Caxias do Sul. O Oeste trazia um empate sem gols com a Chapecoense. Melhor para os donos da casa que erraram menos e contam com um centroavante competente. O cruzamento rasteiro pela direita encontrou Léo Gamalho, que, com um leve toque, mandou para as redes do adversário. Foi o décimo gol do atacante na temporada, e que valeu os primeiros três pontos do Galo alagoano no torneio nacional.

