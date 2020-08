Decisão do Baiano é antecipada e adia estreia do Bahia no Brasileirão

O campeão baiano de 2020 será conhecido neste fim de semana, e não mais no dia 26 de agosto. A Federação Baiana de Futebol (FBF) anunciou a mudança do segundo jogo da final do Estadual, entre Bahia e Atlético de Alagoinhas, para sábado (8), às 16h30, no estádio de Pituaçu.

“A mudança foi uma solicitação da emissora detentora dos direitos de transmissão da competição [TV Globo] para ajuste na sua grade de programação. A antecipação teve anuência dos clubes filiados”, informou a entidade em nota divulgada nesta terça-feira (4). O jogo de ida está mantido para quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), também no Pituaçu.

A estreia do Bahia no Campeonato Brasileiro, que seria domingo (9), às 11h (de Brasília), contra o Botafogo, no estádio Nílton Santos, teve de ser adiada. Na segunda-feira (3), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou que reagendaria as partidas de times envolvidos em decisões estaduais que caíssem no mesmo dia de jogos pelas Séries A, B, C e D.

A CBF confirmou o adiamento. “A nova data será oportunamente divulgada pela Diretoria de Competições”, informou a entidade, em nota. Além de Bahia x Botafogo, os jogos entre Palmeiras x Vasco e Corinthians x Atlético-GO também foram postergados, já que Timão e Verdão decidem o título do Campeonato Paulista no sábado (8).