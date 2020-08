Dupla de Marcelo Melo vence e avança às oitavas do ATP de Cincinnati

No duelo entre tenistas brasileiros, na disputa de duplas do ATP de Cincinnati (Estados Unidos), a parceria de Marcelo Melo levou a melhor. Nesta segunda-feira (24), ele e o polonês Lukasz Kubot superaram, no jogo de estreia, a dupla do compatriota Bruno Soares com o croata Mate Pavic, por 2 sets a 1, em quase uma hora e 45 minutos de partida. Apesar do nome, a competição é realizada em Nova Iorque, devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19).

Cabeças de chave número dois no torneio de duplas, Melo e Kubot saíram na frente, fechando o primeiro set em 7/6, com 7/4 no tie-break, após 54 minutos. Na parcial seguinte, Soares e Pavic reagiram, vencendo por 6/3 em pouco mais de meia hora, forçando o terceiro set.

Na disputa até 10 pontos que definiriam o ganhador, a parceria Brasil-Polônia foi mais eficiente. Com quase 90% de acerto do primeiro saque, bem acima da média de 59% apresentada ao longo da partida, Melo e Kubot abriram 5/0 e só administraram a vantagem para fechar o set em 10/5, garantindo vaga nas oitavas de final, contra os norte-americanos Steve Johnson e Austin Krajicek, em data ainda a ser divulgada pela ATP.

Vitória no feminino

A brasileira Luisa Stefani também estreou com vitória neste domingo (23) nos Estados Unidos, no WTA de Cincinnati. Ela e a norte-americana Hayley Carter superaram a parceria formada pela cazaque Elena Rybakina e a alemã Laura Siegmund por 2 sets a 1, parciais de 6/2, 3/6 e 12/10, com direito a três match points salvos no último set.

"A gente aprendeu algumas coisas novas. Mesmo não jogando bem, somos capazes de vencer times bons. Temos o dia livre nesta segunda para conversarmos, treinar e fazer ajustes", disse Stefani, que é a número 39 do ranking mundial feminino de duplas, em comunicado à imprensa.

Campeãs no WTA de Lexington, também em solo norte-americano, disputado na última semana, Stefani e Carter terão pela frente as australianas Ellen Perez e Storm Sanders, números 43 e 75 do mundo, respectivamente, nesta terça-feira (25). "Treinamos com elas essa semana, conhecemos uma delas muito bem, a Ellen. Já joguei algumas vezes com ela, bem amiga minha, sabemos mais o que esperar", projetou a brasileira para o duelo pela segunda fase.