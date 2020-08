Fase final do sub-20 feminino marca volta dos Sul-Americanos de base

A fase final do Campeonato Sul-Americano feminino sub-20, entre 16 e 22 de novembro, na Argentina, marca a retomada dos torneios entre seleções de base do continente em meio à pandemia do novo coronavírus (covid-19). A competição é a única que tinha começado antes da paralisação do futebol, sendo interrompida ao fim da fase de grupos, em 14 de março.

O Brasil integra o quadrangular final ao lado de Colômbia, Uruguai e Venezuela. O evento esportivo era para ter sido disputado entre 16 e 22 de março. As duas melhores equipes se classificam para o Mundial sub-20 feminino, marcado para o período de 20 de janeiro a 6 de fevereiro, na Costa Rica e no Panamá. A seleção nacional venceu as oito edições do torneio até hoje, de 2004 a 2018.

As brasileiras ganharam os quatro jogos disputados até o momento no torneio, contra Peru (3 a 0), Paraguai (3 a 0), Uruguai (6 a 0) e Chile (2 a 0), com 14 gols marcados e nenhum sofrido. A meia Micaelly, do Cruzeiro, e a atacante Jaqueline, do São Paulo, são as artilheiras da seleção, com quatro gols cada.

De 30 de novembro a 19 de dezembro ocorre o Sul-Americano sub-17 feminino, no Uruguai. A competição estava prevista para ocorrer entre 15 de abril e 3 de maio. O Brasil é o maior campeão, ao lado do Paraguai, com três títulos. Assim como no sub-20, as duas melhores equipes se garantem no Mundial sub-17, agendado para o período de 17 de fevereiro a 7 de março, na Índia.

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) também confirmou a realização, em 2021, dos torneios continentais masculinos sub-20 (2 a 27 de fevereiro, na Colômbia) e sub-17 (31 de março a 25 de abril, no Equador). O Brasil é o maior campeão de ambos os campeonatos, com 11 títulos no sub-20 e 12 no sub-17.

Os eventos qualificam os donos das quatro melhores campanhas para os respectivos Mundiais. O sub-20 será na Indonésia, de 20 de maio a 12 de junho, enquanto o sub-17 (do qual o Brasil é o atual campeão) será no Peru, ainda sem data definida.