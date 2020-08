Fluminense e Palmeiras ficam no empate no Maracanã

Jogando no estádio do Maracanã, Fluminense e Palmeiras empataram em 1 a 1 nesta quinta (12) pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Outra partida a terminar em igualdade nesta noite foi a que envolveu Ceará e Grêmio.

No primeiro jogo após a conquista do Campeonato Paulista, o Palmeiras foi até o estádio do Maracanã e empatou com o Fluminense. O time de São Paulo abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo, quando Luiz Adriano recebeu passe em profundidade de Zé Rafael, se livrou da marcação e bateu para vencer o goleiro Muriel.

Fim de jogo! Fluminense empata com o Palmeiras em 1 a 1. O Tricolor volta a campo no próximo domingo, às 18h, contra o Internacional, no Maracanã! #TimeDeGuerreiros #ÉPeloFlu pic.twitter.com/SriFKxdu3s — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 13, 2020

Porém, o Verdão não conseguiu manter a vantagem, pois, aos 38 da etapa inicial, Evanílson recebeu lançamento, se livrou do marcador com muita categoria e chutou. A bola desviou em Luan e foi para o fundo do gol de Jailson.

Igualdade no Castelão

Outro jogo que ficou no 1 a 1 foi o que envolveu Ceará e Grêmio. Jogando na arena Castelão, o Vozão abriu o placar, aos 43 minutos da etapa inicial, com gol de cabeça do centroavante Cléber.

Mas o Tricolor do Rio Grande do Sul conseguiu alcançar a igualdade na etapa final, com o meia Thaciano aos 26 minutos.

Fim de jogo na Arena Castelão: @CearaSC 1x1 #Gremio

Com gol de Thaciano e uma ótima partida de Paulo Victor, conseguimos o empate fora de casa.

💪🏽⚽️🇪🇪 #CSCxGRE #Brasileirão2020 #VamosTricolor pic.twitter.com/4QM2GOu8OL — Grêmio FBPA (@Gremio) August 13, 2020

