Gaúcho: Grêmio vence Novo Hamburgo e vai à final contra Inter

Em partida de sete gols na Arena Grêmio, o Imortal superou o Novo Hamburgo por 4 a 3 neste domingo (2). O resultado leva a equipe do técnico Renato Gaúcho para mais uma decisão contra o Internacional pelo segundo turno do Gauchão.

Fim de jogo: #Grêmio 4x3 @ecnovohamburgo

Com gols de Diego Souza (2x), Maicon e Luciano, garantimos a nossa vaga na final do segundo turno do #Gauchão2020! Agora é tudo #Grenal426!

💪🏽⚽️🇪🇪 #GRExNHA #VamosTricolor pic.twitter.com/QbT0zWQNwa — Grêmio FBPA (@Gremio) August 2, 2020

O Grêmio começou o jogo com a corda toda. Logo no primeiro minuto, Diego Souza escorou de cabeça, dentro da pequena área, cruzamento de Evérton Cebolinha, abrindo o marcador. Aos 22, o volante Maicon ampliou, ao chutar de bico para o gol vazio após trapalhada da defesa adversária. Apesar da desvantagem, o Novo Hamburgo não esmoreceu. Aos 30, numa cobrança de falta, o lateral-esquerdo Zé Mário diminuiu com um forte chute. Sete minutos depois, Kayron empatou para o Anilado.

Na segunda etapa, aos 13, Diego Souza voltou a marcar, após cruzamento rasteiro de Guilherme Guedes. Mostrando mais uma vez poder de reação, o Novo Hamburgo deixou tudo igual, de pênalti, aos 32, novamente com Zé Mario. No fim do confronto, aos 45, o Imortal voltou a ficar definitivamente na frente no placar, com Luciano.