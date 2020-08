Grêmio e Atlético-MG sagram-se campeões estaduais

Enquanto corria a sexta rodada do Campeonato Brasileiro, Atlético Mineiro e Grêmio decidiam os campeonatos do estado contra Tombense e Caxias do Sul, respectivamente.

Em Belo Horizonte, no Mineirão, o Galo venceu por 1 a 0, gol de Jair, levantando o 45º título estadual. A equipe de Sampaoli já havia vencido a primeira partida por 2 a 1. Em Porto Alegre, a festa foi dos comandados de Renato Portaluppi.

4⃣5⃣🏆👉🏾 [ 🔺 ] #oMaiorCAMpeãoMineiro



O Grêmio perdeu, de virada, por 2 a 1, mas como havia vencido o primeiro duelo por 2 a 0, sagrou-se tricampeão gaúcho, feito que não ocorria há 33 anos.

Os campeões estaduais agora voltam às atenções para o Brasileirão. Os dois jogam nos estádios em que triunfaram hoje na próxima quinta-feira (3). O Atlético recebe o São Paulo e o Imortal vai ter a visita do Sport-PE.