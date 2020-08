Klopp diz que não há chance de o Liverpool contratar Messi

O técnico do Liverpool, o alemão Jürgen Klopp, afirmou que tem todo o interesse de ter o craque argentino Lionel Messi em sua equipe, mas admitiu que não há chance alguma de isto acontecer por causa do valor astronômico envolvido em um negócio deste porte.

A declaração de Klopp foi dada após Messi surpreender o mundo do futebol nesta semana ao expressar seu desejo de deixar o Barcelona após quase duas décadas no clube catalão.

Ao ser perguntado em entrevista coletiva realizada nesta sexta (28) se gostaria de contar com o argentino no Liverpool, o treinador respondeu: “Interesse? Pois é, quem não quer Messi no time. Os valores não são para nós. Nem começamos a pensar nisso. Sem chance! Mas, bom jogador”.

Klopp falou antes da disputa da Community Shield (Supercopa da Inglaterra), no próximo final de semana, na qual o vencedor do Campeonato Inglês (Liverpool) enfrenta o campeão da Copa da Inglaterra (Arsenal).

The boss touched on a range of topics as he spoke to the media ahead of tomorrow's #CommunityShield clash with @Arsenal... — Liverpool FC (@LFC) August 28, 2020

Uma reportagem do jornal francês L'Equipe publicada no início deste ano diz que Messi ganha 8,2 milhões de euros por mês no Barça, bem mais que o atacante português Cristiano Ronaldo (Juventus) e o atacante brasileiro Neymar (PSG), que recebem, respectivamente, 4,5 milhões de euros e 3 milhões de euros.

O Manchester City de Pep Guardiola, que terminou o Campeonato Inglês com 18 pontos a menos que o campeão Liverpool na última temporada, parece ser o favorito para contratar o craque argentino, que conquistou todos os títulos possíveis com o Barcelona.

Alguns dos melhores momentos de Messi no campo de Camp Nou aconteceram sob a orientação de seu ex-técnico no Barça, o catalão Pep Guardiola, atual comandante do City.