LNF: jogadores do Intelli Tempersul testam positivo para covid

Quatro jogadores do Intelli Tempersul testaram positivo nesta quarta (26) para o novo coronavírus (covid-19). A equipe de Dracena (SP) disputa a Liga Nacional de Futsal (LNF).

Segundo a assessoria de imprensa do time, o elenco foi dividido em três grupos para a realização dos testes. Assim, seis dos quinze jogadores fizeram exames sorológicos nesta quarta, e quatro deram positivo.

Com isso, a direção do Intelli Tempersul decidiu antecipar os testes do restante da equipe (nove jogadores e seis membros da comissão técnica) para a próxima quinta (27).

Segundo a regra da LNF, uma equipe pode entrar em quadra se tiver 10 atletas disponíveis para o jogo.

A cidade de Dracena está na Fase Laranja do plano São Paulo de flexibilização das medidas de distanciamento social da pandemia de coronavírus. Por esta razão, o Intelli Tempersul estava treinando em Andradina, que está na fase amarela.

Próxima transmissão da TV Brasil

O Intelli Tempersul fará com o Magnus o jogo da LNF que será transmitido pela TV Brasil no próximo domingo (30). A partida está programada para a Arena Sorocaba, em Sorocaba (SP), a partir das 11h (horário de Brasília).

O Magnus inicia a competição em busca de seu segundo título, após a conquista de 2014, enquanto o Intelli quer o tri, após vencer em 2012 e 2013.

Este é o segundo jogo da atual edição da LNF transmitido pela TV Brasil. O primeiro foi a vitória do Atlântico de Erechim sobre o Marreco por 2 a 0 na abertura do Grupo B no último domingo (23).

