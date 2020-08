Mineiro: Atlético derrota América e está na final

Com um futebol eficiente, o Atlético-MG superou o América-MG por 3 a 0 na noite desta quarta (5) e garantiu a classificação para a final do Campeonato Mineiro. Seu adversário na grande decisão será o Tombense.

FIM DE JOGO NO HORTO! ATLÉTICO VENCE O AMÉRICA, POR 3 A 0, E AVANÇA PARA A FINAL DO CAMPEONATO MINEIRO PELA 14ª VEZ CONSECUTIVA!



⚽ Gols de @rever4oficial, Marrony e @QSavarino10!



🆚 O adversário na decisão do Estadual será o Tombense.



Vamos, #Galo! #AFCxCAM 🏴🏳️ pic.twitter.com/Iot4yMEWA8 — Atlético 😷 (@Atletico) August 6, 2020

A equipe comandada pelo técnico argentino Jorge Sampaoli chegou com certa tranquilidade à partida, pois no jogo de ida da semifinal havia vencido por 2 a 1.

Com a bola rolando, o que se viu nos primeiros minutos foi uma disputa muito dura, com pouca qualidade técnica. Isto fez com que a igualdade no marcador perdurasse até o intervalo.

No segundo tempo as equipes voltaram sem mudanças de jogadores, mas o Atlético começou a atuar de forma diferente, transformando em gols as oportunidades que surgiram.

O primeiro saiu aos 10 minutos da etapa final, quando, após cobrança de escanteio de Savarino, o zagueiro Réver cabeceia com força para vencer o goleiro Airton.

O segundo veio aos 27, e foi um golaço. Savarino enfia a bola em profundidade para Marrony. O jovem atacante vê o goleiro Airton avançar para fechar seu ângulo. Ele então recua um pouco e bate por cobertura para marcar o mais bonito da noite.

E quem fecha o marcador é justamente o venezuelano Savarino, que chuta cruzado para ver a bola passar entre as pernas do goleiro adversário.

Com a vitória o Atlético chegou à final do Mineiro, onde enfrenta o Tombense nos dias 26 e 30 de agosto (locais e horários ainda serão definidos).