Osasco anuncia Tainara, e Sesi Bauru confirma volta de Vanessa

Nesta quarta-feira (05), o Osasco anunciou a contratação da jovem ponteira Tainara Santos. Em live nas redes sociais, a equipe confirmou o acerto com a atleta de 20 anos, que estava na equipe do São Paulo/Barueri e que tem passagens pela seleção brasileira nas últimas temporadas.

“Agora quero ter a sensação de ter o José Liberatti lotado e jogando a meu favor, pois sempre tive que enfrentar essa pressão quando era adversária”, disse Tainara.

Além da contratação da ponteira, o tradicional clube da grande São Paulo confirmou também a prorrogação do contrato da central Karyna. A jogadora vai para a segunda temporada vestindo a camisa do Osasco. Além da dupla, o time do técnico Luizomar de Moura já conta, para a temporada 2020/2021, com a líbero Camila Brait, as levantadoras Roberta e Naiane, as centrais Bia e Camila Paracatu, as ponteiras Sonaly e Gabi Cândido e a oposto Tandara.

Enquanto isso, o Sesi Bauru e a ponteira catarinense Vanessa Janke formalizaram o acerto para a temporada 2020/2021 nesta quarta. Vai ser o retorno da atleta de 29 anos ao clube do interior de São Paulo, onde ela jogou na temporada de 2018/2019. No último ano, a atleta estava em Osasco.

“Todos estão se dedicando para voltarmos após a pandemia e dar nosso melhor, com muita vontade e garra”, disse. Agora, já são cinco contratadas pelo Sesi. Além de Vanessa, a levantadora Carol Leite, a central Mara, a líbero Brenda e a oposta Pamela.