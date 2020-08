Palmeiras estreia no Brasileirão contra o Fluminense no Maracanã

O Palmeiras entra em campo pela primeira vez no Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), contra o Fluminense, no Maracanã. Campeão Paulista no último sábado (8), o Verdão estrearia contra o Vasco no ultimo fim de semana, mas o jogo teve que ser adiado pelo conflito de datas.

Do outro lado, a segunda rodada em casa é a chance de o Tricolor Carioca conquistar a primeira vitória no Brasileirao. O Fluminense estreou derrota por 1 a 0 contra o Grêmio, em Porto Alegre.

Para somar os primeiros três pontos, Odair Hellmann deve fazer algumas mudanças no time carioca. O técnico busca alternativas para deixar o Fluminense mais criativo. Assim, o volante Yuri deve sair para a entrada do meia Michel Araújo. Fred pode começar como titular no lugar de Marcos Paulo. Confira AQUI a classificação da Série A do Brasileirão.

O Fluminense deve entrar em campo com Muriel, Igor Julião, Luccas Claro, Nino e Egídio; Dodi, Yago e Michel Araújo; Nenê, Evanilson e Fred.

No Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo tem dois desfalques certos. Felipe Melo, com lesão na coxa esquerda não joga e Luan entra como titular. O goleiro Weverton será poupado e Jaílson o substitui.

O Verdão deve jogar com Jaílson, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomez e Viña; Patrick de Paula, Gabriel Menino e Ramires (Bruno Henrique); Zé Rafael, Willian e Luiz Adriano.

A arbitragem de Fluminense e Palmeiras será de Rafael Traci (FIFA,SC). Alex dos Santos (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC) são os auxiliares.

A Rádio Nacional transmite o segundo tempo de Fluminense e Palmeiras, a partir das 22h30, logo após o término do confronto entre Atlético-GO e Flamengo.