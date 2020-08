PSG bate Leipzig e vai à final da Liga dos Campeões pela primeira vez

Ángel Di María marcou um gol, construiu as jogadas de mais dois e conduziu o Paris Saint-Germain a uma vitória por 3 x 0 sobre o RB Leipzig, nesta terça-feira, que garantiu a classificação da equipe francesa à final da Liga dos Campeões pela primeira vez em sua história.

Na decisão, programada para o próximo domingo (23) no Estádio da Luz, em Lisboa (Portugal), o PSG enfrentará o vencedor do confronto desta quarta-feira (19) entre Bayern de Munique e Olympique de Lyon.

