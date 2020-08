Real Brasília e Praia Clube se enfrentam na Liga Nacional de Futsal

A bola volta a rolar nesta terça (25) pela Liga Nacional de Futsal (LNF) com o jogo entre Real Brasília Futsal e Praia Clube. O jogo acontece no Sesc Ceilândia, em Brasília (DF), a partir das 19h (horário de Brasília).

A edição 2020 da competição acontece em um formato diferente em razão da pandemia do novo coronavírus (covid-19): os 21 times foram divididos em três grupos de sete. As equipes se enfrentam em turno e returno, e os cinco melhores de cada grupo avançam às oitavas de final. O sexto melhor colocado entre os três grupos também segue para os playoffs.

Tanto o Brasília como o Praia Clube estão no Grupo A, junto com Corinthians, Magnus, Intelli, Minas e São José.

“Nossa chave tem cinco equipes tradicionais no cenário nacional. Nós e o Brasília estamos voltando a disputar, somos as equipes mais caseiras da LNF. É uma chave pesada, forte. Mas, com certeza, temos todas as condições de surpreendê-los, eles também estão voltando a treinar agora. E com a regionalização (da tabela) ficou mais perto, isso facilita para o descanso dos nossos jogadores. Estamos focados no objetivo, que é classificar entre os cinco do grupo para jogar as oitavas de final”, declarou o técnico do Praia Clube, Marcelo Duarte.

Próxima transmissão da TV Brasil

Também nesta terça a LNF confirmou a próxima transmissão da TV Brasil na competição, será o jogo entre o Magnus e o Intelli Tempersul, que acontece na Arena Sorocaba, em Sorocaba (SP), a partir das 11h (horário de Brasília).

O Magnus inicia a competição em busca de seu segundo título, após a conquista de 2014, enquanto o Intelli quer o tri, após vencer em 2012 e 2013.

Este é o segundo jogo da atual edição da LNF transmitido pela TV Brasil. O primeiro foi a vitória do Atlântico de Erechim sobre o Marreco por 2 a 0 na abertura do Grupo B no último domingo (23).

