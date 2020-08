São José derrota Brusque em Porto Alegre pela Série C

Abrindo a terceira rodada do grupo B do Campeonato Brasileiro da Série C, numa fria noite de quinta-feira (20), em Porto Alegre, o São José-RS ganhou, por 1 a 0, do Brusque-SC. Os dois agora dividem, provisoriamente, a liderança da chave com seis pontos.

Os visitantes chegaram, no estádio Francisco Novelleto, com 100% de aproveitamento, mas acabaram conhecendo a primeira derrota na competição. Aos seis minutos da primeira etapa, numa cobrança de falta, Zequinha acertou o pé e marcou o gol da vitória da equipe gaúcha.

GOOOOOOOOOOOLLLLLLLLL DO ZECA!!!!!!! XUXA!!!! GUSTAVO XUXA!!!!!! pic.twitter.com/gqwBhW9Jkq — São José Futebol (de 🏡) (@SaoJoseFutebol) August 21, 2020

A partida foi pouco movimentada e acompanhou o clima da capital do Rio Grande do Sul, que registrou a temperatura de sete graus na hora do confronto. A dupla só volta a jogar na próxima semana. O Brusque recebe na outra quinta (27) o Ituano. Já o São José enfrenta o Volta Redonda-RJ no sábado (28).

