São Paulo e Vasco estreiam com vitória. Inter vence segunda seguida

Noite de vitória dos mandantes no Campeonato Brasileiro. O Internacional chegou a seis pontos na classificação ao vencer o Santos por 2 a 0, no Beira-Rio. O São Paulo contou com Daniel Alves para superar o Fortaleza por 1 a 0, no Morumbi. Já o Vasco passou pelo Sport com grande atuação do volante Fellipe Bastos, que marcou os dois gols da partida, em São Januário.

No Rio de Janeiro, o Vasco construiu o placar ainda no primeiro tempo. Pressionando desde o apito inicial do árbitro, o Gigante da Colina não demorou para abrir o placar. Aos 8 minutos, Benítez fez boa jogada pela esquerda e cruzou rasteiro para a área. O goleiro Mailson rebateu nos pés de Fellipe Bastos, que, de primeira, finalizou para o fundo da rede. Aos 29 minutos, os donos da casa quase ampliaram em uma cobrança de falta de Fellipe Bastos que explodiu no travessão. Dois minutos depois, o volante fez o segundo gol da partida. Nova falta, desta vez pela esquerda, e Bastos bateu com perfeição, no ângulo direito do goleiro, para fechar o placar.

Os três pontos são do Gigante da Colina!



Fellipe Bastos marcou os dois gols da vitória vascaína!



📸 Rafael Ribeiro/Vasco#VASXSPT#VascoDaGama pic.twitter.com/Sqm8FnF3FC — Vasco da Gama (@VascodaGama) August 14, 2020

Na próxima rodada, o Sport vai a Goiânia enfrentar o Atlético-GO, domingo às 19h no Estádio Olímpico. No mesmo dia o Vasco encara o São Paulo, às 16h em São Januário.

O próximo adversário do Cruzmaltino também estreou no Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira (13). O São Paulo não apresentou o futebol que a torcida espera, mas o desempenho foi suficiente para derrotar o Fortaleza por 1 a 0, com gol de Daniel Alves. O time do técnico Rogério Ceni teve mais posse de bola e chegou com perigo ao gol de Tiago Volpi em alguns momentos, mas esbarrou nos próprios erros. O São Paulo deixou o adversário jogar e usou muito o lado esquerdo com Reinaldo para atacar em velocidade.

O gol da vitória saiu de uma investida de Reinaldo até a linha de fundo. Ele cruzou na segunda trave e Daniel Alves apareceu para arrematar, aos 42 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa o Fortaleza chegou a empatar, aos 4 minutos, mas a arbitragem anulou o gol após consulta ao VAR (árbitro de vídeo), que acusou o toque no braço de Juninho. Os visitantes tentaram pressionar no fim da partida, mas não tiveram sucesso. Após a segunda derrota, o Fortaleza tenta pontuar pela primeira vez no Brasileirão contra o Botafogo, no Castelão, no domingo, às 19h30.

Em Porto Alegre, o Internacional conquistou a segunda vitória consecutiva e acabou com um tabu de 12 anos sem derrotar o Santos no Beira-Rio. O primeiro gol da partida foi marcado por Paolo Guerrero, aos 11 minutos do segundo tempo. Apesar de ter sido melhor durante quase todo o confronto, a equipe do técnico Eduardo Coudet tomou um susto aos 21 minutos da etapa complementar. Após boa jogada de Soteldo, Kaio Jorge fez o gol de empate, mas o VAR anulou, marcando toque de mão do atacante do Peixe.

(INTxSAN) ⏰ 50'/2T: VITÓRIA COLORADA! Inter bate o Santos por 2 a 0 no Gigante - gols de Guerrero e Edenilson. 💪 #VamoInter 🇦🇹 pic.twitter.com/rRCIkpBWbv — Sport Club Internacional (@SCInternacional) August 14, 2020

O Inter confirmou vitória e a boa atuação com um golaço. Aos 42 minutos, Edenílson tocou para Guerrero, que devolveu de calcanhar. O volante viu Vladimir adiantado e encobriu o goleiro para fechar o placar no Beira-Rio. O próximo compromisso do Internacional é contra o Fluminense, domingo, às 18h, no Maracanã. No mesmo dia, o Santos tenta a primeira vitória sob o comando do técnico Cuca contra o Athletico-PR, às 19h45, na Vila Belmiro.

