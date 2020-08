Sem torcida, visitantes vencem 2 dos 3 jogos na estreia da Série A

A ausência de torcedores é uma das várias restrições impostas pelos rígidos protocolos sanitários trazidos pela pandemia do novo coronavírus para viabilizar a retomada das competições. E com as arquibancadas vazias, dois dos três visitantes das partidas que abriram a Série A do Campeonato Brasileiro nesse sábado (8) venceram. O Inter foi ao Estádio Couto Pereira e fez 1 a 0 no Coritiba (gol do peruano Guerrero). O Atlhetico Paranaense foi ao Castelão e fez 2 a 0 no Fortaleza, de Rogério Ceni (Vitinho e Léo Cittadini marcaram).

Três pontos muito comemorados pelas equipes que vivem situações opostas na temporada. O Athletico, campeão paranaense, ampliou a série invicta para sete jogos (cinco vitórias e dois empates), com uma equipe praticamente reserva. Já os gaúchos buscavam uma recuperação, depois de serem eliminados do Campeonato Gaúcho pelo Grêmio no meio da semana, com a derrota no Gre-nal por 2 a 0 (no 9º clássico seguido sem vitória do Inter).

Único mandante vitorioso no primeiro dia de jogos da Série do Brasileirão dessa temporada, o Sport fez 3 a 2 no Ceará, com 2 gols de Elton e 1 de Jonatan Gomez. Victor Jacaré e Cléber marcaram para os visitantes.

Neste domingo (9), o Flamengo recebe o Atlético Mineiro, no Maracanã, às 16h. Mais dois jogos acontecem no mesmo horário: Santos e Bragantino, na Vila Belmiro, e Goiás e São Paulo, no Serra Dourada. Às 19h, Grêmio e Fluminense encerram a rodada na Arena tricolor em Porto Alegre.