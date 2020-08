Série B: América-MG e Operário-PR empatam em 1 a 1

O América-MG empatou em 1 a 1 com o Operário-PR, na noite desta sexta (14) na Arena Independência, em jogo que abriu a terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Fim de jogo.



O América saiu na frente, mas levou o empate no final do jogo: 1 a 1.#AFCxOFEC #PraCimaDelesCoelho #SomosSparta pic.twitter.com/PxttNb7IGW — América FC ✊🏿 (@AmericaMG) August 15, 2020

Jogando em casa, o Coelho abriu o placar logo aos nove minutos com o volante Juninho. Contudo, a equipe mineira não conseguiu segurar a vantagem no marcador até o final, pois permitiu que o Operário chegasse à igualdade nos acréscimos do segundo tempo com o lateral Julinho.

Empate em São Paulo

Também nesta sexta, jogando fora e casa, no estádio Moisés Lucarelli, o Vitória arrancou um empate com a Ponte Preta.

Em jogo de seis gols, Ponte empata com o Vitória; Macaca volta a campo na próxima terça (18), contra o Oeste.



📝 https://t.co/Cglh2oHFtT pic.twitter.com/IZ952usIGt — A. A. Ponte Preta (de 🏠) (@aapp_oficial) August 15, 2020

Mesmo jogando fora de casa, o time baiano abriu o placar ainda no primeiro tempo com o atacante Mateusinho. Mas com a desvantagem no marcador a Macaca cresceu na partida e conseguiu a virada ainda na etapa inicial, com gols de Neto Moura e João Paulo. Porém, o Vitória conseguiu igualar tudo antes do intervalo com Léo Ceará.

No segundo tempo, a Ponte Preta voltou a ficar na frente no marcador, com um gol de Matheus Peixoto. Porém, o Vitória não desistiu e conseguiu empatar aos 44 minutos da etapa final. Resultado final 3 a 3.

Confira a classificação atualizada da Série B.