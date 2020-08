Série B: Cruzeiro joga em casa contra a Chapecoense

O Cruzeiro entra no campo do Mineirão nesta quinta-feira (20), a partir das 21h30, pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O adversário desta vez é a Chapecoense. Até agora a equipe do treinador Enderson Moreira venceu todos os três jogos que disputou, superando Guarani, Botafogo de Ribeirão Preto e Figueirense. Apesar dos bons resultados, o time perdeu seis pontos por conta de uma punição imposta pela Fifa (Federação Internacional de Futebol) por causa da falta de pagamento de um jogador emprestado pelo Al Wahda (Emirados Árabes).

Esta semana, o time Celeste anunciou a contratação do lateral direito Daniel Guedes. O jogador de 26 anos ainda não estreia esta noite e chega para disputar posição com o titular Raul Cáceres. O jogador pertence ao Santos, mas não está nos planos do Peixe. Daniel foi recentemente absolvido por um caso de doping no ano passado. Quando atuava pelo Goiás, foi detectada em exame antidoping a presença da substância higenamina (composto químico usado para queima de gordura). A defesa alegou que ele tomou um suco de graviola dias antes da partida e por isso foi constatada a presença desta substância.

Boa, @jootave7!



Muita gente não entendeu o anúncio. Essa é sensação diária de quem tem deficiência auditiva. É nossa missão ser agente transformador e exemplo para a sociedade. O que o Hélio contou é que o DANIEL GUEDES É O NOSSO NOVO REFORÇO!



Seja bem-vindo! 🦊#UmTimeDeTodos https://t.co/Bk8auPB1EN pic.twitter.com/G110tpsd8h — Cruzeiro Esporte Clube (de 😷) (@Cruzeiro) August 19, 2020

Enquanto o Cabuloso quer seguir invicto, a Chapecoense tenta embalar a segunda vitória consecutiva na competição. Na última rodada, o Verdão do Oeste catarinense derrotou, por 1 a 0, o Sampaio Côrrea dentro da Arena Condá. Os catarinenses empataram na estreia contra o Oeste e não jogaram contra o CSA, em razão de casos do novo coronavírus (covid-19) no time alagoano.

