Série B: Cuiabá e Chapecoense duelam em busca da liderança

Cuiabá e Chapecoense se enfrentam nesta sexta-feira (28) de olho na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida, válida pela sexta rodada, começa às 20h30 (horário de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT). Os dois times estão empatados em número de pontos - cada um soma dez. A equipe que vencer assumirá o topo da tabela, ultrapassando o atual líder, o Paraná, com 11 pontos, que joga apenas no sábado (29) contra o Vitória, no Barradão, em Salvador. Os paranaenses possuem um jogo a mais em relação aos dois concorrentes.

Até o momento, os donos da casa permanecem invictos em todos os jogos deste ano. Na atual temporada, o Dourado disputou 13 partidas, vencendo nove delas e empatando quatro. No Campeonato Mato-Grossense, que ainda não retornou da paralisação devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19), estão classificados para as quartas de final.

Nesta quinta-feira (27), após treino realizado no CT, o Cuiabá finalizou a preparação para a partida contra a Associação Chapecoense de Futebol, amanhã, às 19h30 (horário de Cuiabá), na Arena Pantanal, pela sexta rodada da Série B do @brasileiraob . pic.twitter.com/xj273NDqGD — Cuiabá Esporte Clube (@CuiabaEC) August 27, 2020

A Chapecoense possuiu tem campanha similar ao Cuiabá. O Verdão do Oeste permanece entre as cinco equipes invictas na competição. Ao todo, foram três vitórias e um empate. Além dos dois times não terem sido derrotados, também não sofreram gols. No Campeonato Catarinense a Chapecoense é finalista e vai enfrentar o Brusque na decisão.

Mais dois jogos movimentam a noite desta sexta-feira (28) na Série B. Na parte debaixo da tabela, o vice-lanterna Oeste vai receber o Avaí, às 19h15, na Arena Barueri. O outro jogo acontecerá às 21h30, também em São Paulo: o Guarani encara o Náutico, às 21h30, no Brinco de Ouro. Os pernambucanos lutar pela primeira vitória na competição.

