Série B: de olho no G4, Vitória recebe o Náutico, em Salvador

Dois confrontos movimentam hoje (19) a Série B do Campeonato Brasileiro, ambos válidos pela quarta rodada. Em São Luís (MA), o Sampaio Corrêa recebe o Figueirense, na Arena Castelão, às 16h (horário de Brasília). O segundo jogo começa às 21h30: Vitória e Náutico medem forças no estádio Barradão, em Salvador (BA).

O time baiano - oitavo colocado na tabela, com cinco pontos - entra em campo em busca de um lugar no G4. Com uma simples vitória, os baianos, que tem dois pontos a menos que CRB (quarto colocado) alcançam o objetivo. Se ganhar com goleada de quatro gols de diferença, chegam à vice-liderança Por outro lado, os pernambucanos, com dois pontos, aparecem na 16ª colocação. Confira AQUI a classificação da Série B do Brasileirão.

Em São Luis (MA), o embate reúne clubes da parte de baixo da tabela. O lanterna, Sampaio Corrêa, encara o Figueirense, penúltimo colocado. Ainda sem somar pontos, os maranhenses buscam se recuperar na competição. Do outro lado, o Figueira, com apenas um ponto, sonha com a primeira vitória.

Na noite de ontem (18) seis confrontos mudaram a classificação, embora o Paraná tenha se mantido na liderança. O time de Curitiba venceu, de virada, o Guarani, por 2 a 1, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP). Com o triunfo, a equipe da Vila Capanema se isolou na ponta da tabela, com 10 pontos. O Bugre é o 13°, com três.

4️⃣ jogos

3️⃣ vitórias

🔟 pontos



E a LIDERANÇA é nossa!



Hoje foi de virada mais uma vez! Bruno Gomes e Jhony Dougas marcaram nossos gols, os gols da nossa terceira vitória seguida no Brasileirão. ⚽



📷: David Oliveira / Guarani FC#JuntosPorNossasCores pic.twitter.com/SD35vXB0aX — Paraná Clube (de 😷) (@ParanaClube) August 19, 2020

A vice-liderança também é ocupada por um clube paranaense. O Operário chegou a oito pontos após vencer o CSA, por 3 a 0, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR). O Azulão tem sofrido com a pandemia do novo coronavírus (covid-19). Ao todo, 21 jogadores testaram positivo desde o último dia 7. Em relação ao time titular que entrou em campo na estreia contra o Guarani, apenas dois titulares puderam ser escalados. Desta forma, os nordestinos permaneceram com três pontos, e ocupam a 14ª posição.

A dupla Cuiabá e CRB venceu em casa e subiu para o G4. Cada equipe com sete pontos, ocupam a 3ª e 4ª posição, respectivamente. Os cuiabanos bateram o Confiança por 1 a 0, na Arena Pantanal, na capital mato-grossense. Pelo mesmo placar, os alagoanos derrotaram o Brasil de Pelotas, no Rei Pelé, em Maceió (AL). O gol da partida foi marcado pelo artilheiro da competição, o atacante Léo Gamalho, que já marcou quatro.

Quem conseguiu subir seis andares no elevador da Série B foi o Botafogo-SP. Da 12ª posição pulou para a 6ª. A equipe de Ribeirão Preto derrotou o Avaí fora de casa, na Ressacada, em Florianópolis, por 1 a 0. Os catarinenses se mantiveram com três pontos, ocupando a 12ª.

Outro time de São Paulo que teve bom resultado foi a Ponte Preta. A Macaca conquistou a primeira vitória ao superar o Oeste, por 3 a 1, no Canindé, na capital paulista. A equipe de Campinas chegou a 7ª colocação, com cinco pontos. Já o Oeste, está em 17°, com dois.

A quarta rodada termina amanhã (20). O Cruzeiro - único clube com 100% de aproveitamento na Série B - vai enfrentar a Chapecoense, a partir das 21h, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). A Raposa está em 11º lugar na classificação geral, com três pontos. Já o Verdão do Oeste possui quatro, e ocupa a 10ª colocação.