Série B: líder Paraná empata com Operário

Na manhã deste domingo (23), Paraná e Operário ficaram no 0 a 0 pela quinta rodada da Série B, em partida realizada no Durival Britto, na capital paranaense. Com o resultado, o Paraná se isolou na liderança com 11 pontos em cinco jogos, ficando com um ponto a mais do que o Cuiabá, que fez, até o momento, apenas quatro jogos.

O jogo foi morno na fria Curitiba, que teve os termômetros girando entre os 12 e 14 graus durante a partida. Na etapa inicial, muita aplicação tática e pouca criatividade. Na parte final, cada time teve uma chance. Pelo Operário, Schumacher cabeceou sozinho na área, mas errou o alvo. O atacante Andrey, do Paraná, concluiu de fora da área e o goleiro Rodrigo Viana espalmou sem maiores problemas. E assim o placar não foi alterado: Paraná 0, Operário 0.

Veja a classificação atualizada da Série B do Brasileiro.