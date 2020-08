Série B: Vitória arranca empate de 2 a 2 diante do CRB

O Vitória conseguiu arrancar um empate importante diante do CRB, na noite deste sábado (22) no estádio Rei Pelé, em partida válida pela 5ª rodada da Série B do Brasileiro.

Com 2 gols nos minutos finais, Leão busca empate em Maceió e permanece invicto no Campeonato Brasileiro. Vico e Marcelinho, que entraram ao decorrer do jogo, marcaram os gols do empate.@casadeapostas@larcopetroleo#PegaLeao#OFocoEOAcesso



📸: Gustavo Henrique/CRB pic.twitter.com/LXuxwcjJyn — EC Vitória (de 🏡 ) (@ECVitoria) August 23, 2020

Este resultado ganha ainda mais importância porque o time baiano perdia de 2 a 0 até os 45 minutos do segundo tempo.

Jogando em casa, a equipe alagoana contou com o faro de gol do artilheiro Léo Gamalho para abrir a vantagem de 2 a 0, marcando o primeiro nos acréscimos do primeiro tempo, e alcançando o segundo aos 29 da etapa final em cobrança de pênalti.

No entanto, o CRB não conseguiu segurar o resultado, e aos 45 minutos do segundo tempo o Vitória descontou com Vico. E o empate não demorou a acontecer, três minutos depois com Marcelinho, em um gol muito bonito.

FIM DE PAPO no Rei Pelé!!!

CRB 2 x 2 Vitória

Seguimos firmes em busca dos nossos objetivos.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ pic.twitter.com/bMuTEzpxpt — CRB (@CRBoficial) August 22, 2020

