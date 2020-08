Série C: Volta Redonda vence Ituano

Fechando a segunda rodada do grupo B da Série C do Brasileirão, o Volta Redonda-RJ superou o Ituano-SP por 3 a 1. A vitória foi de virada, nesta segunda-feira (17) à tarde, no estádio Luso-Brasileiro. O resultado levou o Voltaço à quarta posição da tabela com quatro pontos. A chave da competição, que reúne clubes do Sul e Sudeste, é liderada pelo Brusque-SC, que soma seis pontos.

Com gols de João Carlos, Pedrinho e Saulo Mineiro, o Volta Redonda virou para cima do Ituano-SP, venceu por 3 a 1



Por conta de uma punição na Série C do ano passado, quando um torcedor atirou um copo no gramado, o time da Cidade do Aço precisou viajar 124 km para jogar na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio de Janeiro. O primeiro tempo da partida terminou sem gols. Na segunda etapa, os visitantes abriram o marcador, aos 17, com um chute cruzado e rasteiro de Gabriel Barros, jovem revelado pelas bases do Ituano e em seu primeiro ano como profissional. O empate do Voltaço veio 12 minutos depois com a cabeçada de João Carlos. A virada aconteceu aos 37 com Pedrinho, e já nos acréscimos, aos 50, Saulo aproveitou o contra-ataque para fechar o placar.

O Ituano, que vinha de vitória sobre o Tombense-MG por 3 a 0, volta a campo contra o Londrina no domingo (23), no estádio Noveli Júnior. Já a equipe fluminense, que empatou na estreia com o Boa Esporte-MG, enfrenta o Tombense, mas desta vez já podendo jogar no Estádio da Cidadania, em Volta Redonda.

