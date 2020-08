Tarde de empates na Série C

Na tarde deste domingo (23), o Boa Esporte empatou com o Ypiranga de Erechim em 1 a 1 no Estádio Melão, em Varginha. A partida foi válida pela terceira rodada do Grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro. Os dois times estão na parte de baixo da tabela e desperdiçaram uma boa chance de avançar no torneio.

Os donos da casa saíram na frente na etapa inicial, com gol de João Guilherme no último lance do primeiro tempo. Na volta do intervalo, os mineiros perderam boas oportunidades e acabaram sendo punidos com o empate aos 37 minutos. Caprini recebe quase dentro da pequena área e não perdoa.

Igualdade em Itu

A tarde no estádio Novelli Júnior, em Itu, também foi de empate. Ituano e Londrina ficaram no 1 a 1 pela terceira rodada do Grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro. Cada uma das equipes foi superior em um dos tempos.

Fim de jogo no Novelli

Ituano 1x1 Londrina pic.twitter.com/Oz75TgEDCZ — Ituano Futebol Clube (@ituanooficial) August 23, 2020

Na etapa inicial, o Ituano dominou, mandou bola no travessão, mas não conseguiu marcar. Nos últimos 45 minutos, o Londrina foi melhor e saiu na frente. Após o Ituano errar na saída, Matheus Bianqui ficou com a bola e marcou na saída do goleiro Edson. Os donos da casa, na base da bola parada, empataram com gol contra de Chicão Amorim, depois de uma bola alçada na área por Correa.

