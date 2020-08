Tombense chega à final do Mineiro pela primeira vez

O Tombense é o primeiro finalista do Campeonato Mineiro. A equipe superou a Caldense por 2 a 0 nesta quarta-feira (5) no Estádio Independência. No último domingo (2), o Carcará da Zona da Mata já havia vencido, por 1 a 0, no primeiro jogo da semifinal. Como fez melhor campanha na primeira fase da competição, a equipe da cidade de Tombos podia até perder, mas garantiu a classificação com mais uma vitória.

O primeiro gol da Tombense veio dos pés de Cássio Ortega. Aos 27 minutos do primeiro tempo, o jogador recebeu bom passe dentro da área e estufou as redes da Veterana. Na segunda etapa, o placar foi ampliado, aos 34, com Gabriel Lima. O árbitro de vídeo (VAR) entrou em ação, mas validou o lance e selou o triunfo do Carcará para a primeira final na história do clube.

O título do interior já tem o destino da equipe da cidade de Tombos, que fica a 370 km da capital Belo Horizonte. Entretanto, o Carcará pode voar ainda mais alto neste estadual. Dono da melhor campanha na fase classificatória, o Tombense pode ser campeão com dois empates ou dois resultados iguais.