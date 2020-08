Vôlei: definidas datas para início do campeonato paulista 2020

Com jogos sem torcida, cinco equipes masculinas e seis no feminino brigarão pelos títulos da temporada. O Taubaté tenta o hepta entre os homens. E o Barueri, o bicampeonato.

Nesta quarta-feira (12), a Federação Paulista de Vôlei (FPV) confirmou a realização do Campeonato Paulista Adulto da Divisão Especial 2020. O torneio masculino está previsto para começar em 12 de setembro, e o feminino inicia no dia 26. No Masculino, EMS Taubaté Funvic, Vôlei Renata (Campinas), Sesi, Vôlei UM Itapetininga e Vedacit Vôlei Guarulhos serão os participantes. As equipes do torneio feminino serão Barueri, Osasco Audax/São Cristovão, Sesi Bauru, Pinheiros, São Caetano e Valinhos.

Os homens terão uma fase classificatória em turno único, com as semifinais e as finais sendo disputadas em dois jogos, com definição, se necessário, no golden set (set decisivo a ser disputado se cada equipe vencer um jogo). Já no feminino, serão quatro triangulares (as chaves ainda serão sorteadas no congresso técnico da FPV). Semifinais e finais serão em dois jogos, e golden set se necessário.

Segundo a FPV, todas as normas de controle da pandemia do novo coronavírus (covid-19), determinadas pelo Governo do Estado de São Paulo, serão seguidas. Dessa forma, o torneio deve ser disputado sem a presença de torcida nos ginásios.